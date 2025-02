Duelos kids roubam a cena no Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu - (Foto: Gislaine Oliveira / Mauricio Costa)

Duelos kids roubam a cena no Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu (Foto: Gislaine Oliveira / Mauricio Costa)

Publicado 04/02/2025 18:00 | Atualizado 04/02/2025 18:19

Grandes lutas do kids ao master, ginásio cheio e emoção de sobra, assim foi a primeira etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2025, realizada pela LMJJ no último domingo (2), em Ubá, Minas Gerais.



Com mais de R$ 15 mil em premiações nos absolutos, o evento consagrou Matheus Rodrigues (Gracie Barra Felipe Preguiça) nas faixas-marrom/preta - adulto/master sem quimono. Já com o pano, o faixa-preta Gabriel Ventura (Guigo JJ) levou o peso aberto adulto, enquanto Leandro Fraga (Gracie Barra Barreiro) o master.

Entre as equipes, destaque para o CT Thomaz Abreu, campeão seguido por Nova União Ponte Nova / Lifestyle em segundo e Sapo Team em terceiro. Pitbull Team e Saúde & Força completaram o Top 5 da etapa.



Presidente da LMJJ (Liga Mineira de Jiu-Jitsu), Thalles Moreira celebrou o sucesso do evento, que reuniu centenas de atletas e fãs no Clube Praça de Esportes, coroou os campeões do ano passado e abriu a nova temporada com chave de ouro. As equipes que receberam troféus foram o CT Thomaz Abreu, primeiro lugar no ranking geral 2024, seguida por Absolute Squad e EJJ Douglas Fernandes, respectivamente.



"A primeira etapa teve a presença massiva do público, com as arquibancadas lotadas durante todo o dia. Tivemos também a coroação dos atletas e equipes campeões do ranking 2024, então o balanço é muito positivo. Além disso, montamos uma surpresa para os atletas, com um painel com a foto de todos os representantes da seleção mineira 2024, uma novidade para esta temporada e que vai rodar todas as etapas, dando mais visibilidade aos atletas", afirmou Thalles.



Disputas Gi &No-Gi agitaram a primeira etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2025 (Foto Gislaine Oliveira / Mauricio Costa)

Juiz de Fora recebe segunda etapa



Dando sequência ao calendário da LMJJ, os próximos eventos estão programados para 15 e 16 de março em Juiz de Fora, 12 e 13 de abril em Belo Horizonte, 21 e 22 de junho em Manhuaçu, 16 e 17 de agosto em Juiz de Fora, 27 e 28 de setembro em Muriaé, 25 e 26 de outubro em Belo Horizonte e, fechando o ano, 22 e 23 de novembro novamente em Juiz de Fora.



Vale lembrar que, ao fim da temporada, além do prêmio em dinheiro, as bonificações para os campeões do ranking 2025 também incluem passagem para o Abu Dhabi World Pro 2026, inscrição para o Campeonato Brasileiro da CBJJ – Gi & No-Gi – e free pass para o próximo Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu (saiba mais aqui). As inscrições para a segunda etapa já estão abertas no site www.lmjj.com.br.



RESULTADOS ABSOLUTOS:

> 1ª etapa - Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2025



– Feminino Gi

Faixa-branca juvenil: Ana Beatriz Rosa (Nova União Ponte Nova / Lifestyle)

Faixa-azul juvenil: Ingridy Victoria (CT Thomas Abreu)

Faixa-branca adulto/master: Stefani Almeida (Nova União Ponte Nova / Lifestyle)

Faixas-azul e roxa adulto/master: Carolina Clara Kerr (Nova União Ponte Nova / Lifestyle)



– Masculino Gi

Faixa-branca juvenil: Rafael Gama (Arept Mundial)

Faixa-azul juvenil: Arthur Braga (Brazilian Top Team)

Faixa-branca adulto/master: João Vitor Trindade (Garra Team)

Faixa-azul adulto/master: Jhonatan Otaviano (Gracie Barra Felipe Preguiça)

Faixa-roxa adulto/master: Carlus Antônio (Guigo JJ)

Faixa-marrom adulto/master: Pablo dos Santos Cruz (Nova União Ponte Nova / Lifestyle)

Faixa-preta adulto: Gabriel Ventura (Guigo JJ)

Faixa-preta master: Leandro Fraga (Gracie Barra Barreiro)



– Masculino No-Gi

Faixa-branca adulto/master: Pedro Sechi (Six For Jiu-Jitsu)

Faixas-azul e roxa adulto/master: Carlus Antônio (Guigo JJ)

