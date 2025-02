Mago do Desenho realiza um bonito trabalho em parceria com o SFT - (Foto: Reprodução)

Mago do Desenho realiza um bonito trabalho em parceria com o SFT (Foto: Reprodução)

Publicado 04/02/2025 16:00 | Atualizado 04/02/2025 16:54

Referência quando o assunto é arte marcial, sendo uma das principais organizações do Brasil, o SFT também se destaca fora do cage, em especial com um trabalho desenvolvido para as crianças durante os seus eventos.



Através da liderança do presidente David Hudson e com o apoio de dois colaboradores, Claudecir, o "Mago do Desenho", e Armando Resende Jr, responsável pelo Instituto Esportivo Educacional e Cultural - Muay Thai do Bem, entre outros, o SFT realiza atividades como jogos de trivia no octógono, desafios envolvendo atletas com chance de ganhar prêmios em dinheiro, caricatura e até videogame.



"Desde que eu entrei para o SFT, sempre considerei as crianças uma prioridade. Elas são o futuro e o esporte é uma ótima maneira de mantê-las longe das drogas e outros problemas. Por isso, já no início procurei envolver elas de diferentes maneiras, tornando o evento mais atrativo e criando um ambiente que conecte pais e filhos. Sabemos que, mesmo um filho pequeno que goste de luta, é difícil mantê-lo entretido em um longo evento. Então, transformamos o SFT para toda a família", contou David, que completou:



"Imagina a empolgação de uma criança subindo no octógono ao lado de um campeão? Também convidamos projetos sociais para que tragam suas crianças, permitindo que elas conheçam os atletas no vestiário, tirem fotos. É uma forma incrível de mostrar às crianças o valor do esporte e como ele pode ser uma alternativa para uma vida melhor".



Junto das várias ações, o SFT, há alguns anos, substituiu as arrecadações de alimentos perto do Natal por brinquedos. Com a inciativa indo para o quinto ano consecutivo, David celebrou: "As crianças precisam de brinquedos, se divertir. Para nós é mais uma forma de tornar os eventos ainda mais significativo para elas", finalizou.

Leia Mais Rose Conceição e Lany descartam luta longa pelo cinturão no LFA 201: ‘Não dura cinco rounds’

Rio Summer National Open reúne grandes equipes e abre o Circuito Mineirinho 2025 com sucesso

McGregor 'perde a linha', usa termos racistas para atacar Khabib e pede revanche

Mago do Desenho distribui arte e sorrisos



Natural do Espírito Santo, mas há oito anos morando em São Paulo - sede do SFT -, Claudecir, mais conhecido como "Mago do Desenho", é desenhista, caricaturista, ilustrador e pintor artístico. E através da organização de artes marciais, compartilha seu trabalho com o público.



"A minha relação com o SFT começou entre as edições 37 e 38, há mais ou menos dois anos. Conheci o David Hudson (presidente) e ele me pediu para fazer um desenho dele na Av. Paulista, gostou da caricatura e convidou para estar junto. Hoje em dia a minha principal fonte de renda é o SFT, criando artes para os eventos", relembrou ele, que continuou:



"Desde então, comecei a fazer caricaturas dos fãs que vão assistir às lutas, posteriormente para camisas dos lutadores e também para as lutas principais. Se eu fosse em um evento com os meus filhos e eles pudessem se divertir, brincar, ganhar uma caricatura, uma lembrança daquele dia para o resto da vida, isso é gratificante. Tem uma menina que tem sete caricaturas minhas (risos), então isso marcou a vida dela".



Por fim, Claudecir elogiou o trabalho feito por David e companhia em prol dos pequenos: "Pra mim, é essencial. O adulto vai pelas lutas em si, mas as crianças precisam de um divertimento e é aí que entram videogames, as caricaturas, entre outras atividades que eles mandam muito bem. É uma excelente iniciativa".



Muay Thai muda vidas em projeto social



Um verdadeiro casca-grossa, sendo graduado em Judô, Karatê Shotokan, Boxe Chinês, Boxe e Muay Thai, Armando Resende Jr atua como professor e forma não apenas campeões na luta, mas na vida. Natural do Espírito Santo, mas há oito anos morando em São Paulo - sede do SFT -, Claudecir, mais conhecido como "Mago do Desenho", é desenhista, caricaturista, ilustrador e pintor artístico. E através da organização de artes marciais, compartilha seu trabalho com o público."A minha relação com o SFT começou entre as edições 37 e 38, há mais ou menos dois anos. Conheci o David Hudson (presidente) e ele me pediu para fazer um desenho dele na Av. Paulista, gostou da caricatura e convidou para estar junto. Hoje em dia a minha principal fonte de renda é o SFT, criando artes para os eventos", relembrou ele, que continuou:"Desde então, comecei a fazer caricaturas dos fãs que vão assistir às lutas, posteriormente para camisas dos lutadores e também para as lutas principais. Se eu fosse em um evento com os meus filhos e eles pudessem se divertir, brincar, ganhar uma caricatura, uma lembrança daquele dia para o resto da vida, isso é gratificante. Tem uma menina que tem sete caricaturas minhas (risos), então isso marcou a vida dela".Por fim, Claudecir elogiou o trabalho feito por David e companhia em prol dos pequenos: "Pra mim, é essencial. O adulto vai pelas lutas em si, mas as crianças precisam de um divertimento e é aí que entram videogames, as caricaturas, entre outras atividades que eles mandam muito bem. É uma excelente iniciativa".Um verdadeiro casca-grossa, sendo graduado em Judô, Karatê Shotokan, Boxe Chinês, Boxe e Muay Thai, Armando Resende Jr atua como professor e forma não apenas campeões na luta, mas na vida.

David Hudson celebra com crianças no cage do SFT ao lado do lutador Caio Borralho (Foto: Reprodução)

Através do projeto social Instituto Esportivo Educacional e Cultural - Muay Thai do Bem, que hoje atende 20 jovens - entre 7 e 18 anos de idade -, Armando já formou dez turmas e ajudou diversos meninos e meninas, alguns deles até chegar na faculdade.



Indo para o seu 13º ano, o Instituto, que teve inspiração no pai de Armando, é parceiro do SFT e costumeiramente leva seus alunos para acompanharem os eventos da organização em São Paulo.



"Nos já frequentamos o SFT há alguns anos como equipe, torcendo pelos nosso lutadores, que também servem de inspiração para a garotada do projeto. Isso foi estreitando a nossa relação até chegar no David e equipe, que se demonstraram muito preocupados com a causa de ajudar o próximo, especialmente as crianças. Dentro disso eles deram a chance de as crianças estarem mais perto dos seus ídolos, estimulando os sonhos delas, além de oferecerem uma área exclusiva, lanches, brincadeiras e doações", contou o professor, que encerrou sobre o projeto:



"Ele acontece na EE Lúcia de Castro Bueno em parceria com a JR Assessoria Esportiva, além do apoio dos PMs da Alegria, Beyond Soluções, Academias Chinateam, Fozzy, Nascente Acqua Fitness, Viva Moema, Thunder Thai e a Forts Distribuidora. É uma corrente do bem. A arte marcial auxilia a ter controle sobre diversas ações e, no pós-pandemia, muitos jovens vêm tendo crises de ansiedade, ficam presos em celulares, então o Muay Thai ajuda nesse desafogo, a manter o equilíbrio físico, emocional, grau de concentração, e isso eles aplicam no dia a dia". Através do projeto social Instituto Esportivo Educacional e Cultural - Muay Thai do Bem, que hoje atende 20 jovens - entre 7 e 18 anos de idade -, Armando já formou dez turmas e ajudou diversos meninos e meninas, alguns deles até chegar na faculdade.Indo para o seu 13º ano, o Instituto, que teve inspiração no pai de Armando, é parceiro do SFT e costumeiramente leva seus alunos para acompanharem os eventos da organização em São Paulo."Nos já frequentamos o SFT há alguns anos como equipe, torcendo pelos nosso lutadores, que também servem de inspiração para a garotada do projeto. Isso foi estreitando a nossa relação até chegar no David e equipe, que se demonstraram muito preocupados com a causa de ajudar o próximo, especialmente as crianças. Dentro disso eles deram a chance de as crianças estarem mais perto dos seus ídolos, estimulando os sonhos delas, além de oferecerem uma área exclusiva, lanches, brincadeiras e doações", contou o professor, que encerrou sobre o projeto:"Ele acontece na EE Lúcia de Castro Bueno em parceria com a JR Assessoria Esportiva, além do apoio dos PMs da Alegria, Beyond Soluções, Academias Chinateam, Fozzy, Nascente Acqua Fitness, Viva Moema, Thunder Thai e a Forts Distribuidora. É uma corrente do bem. A arte marcial auxilia a ter controle sobre diversas ações e, no pós-pandemia, muitos jovens vêm tendo crises de ansiedade, ficam presos em celulares, então o Muay Thai ajuda nesse desafogo, a manter o equilíbrio físico, emocional, grau de concentração, e isso eles aplicam no dia a dia".