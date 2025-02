Nassourdine Imavov levou a melhor sobre Israel Adesanya na luta principal do UFC Arábia Saudita - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 02/02/2025 17:00

O UFC Arábia Saudita foi realizado neste sábado (1º), em Riade, e mostrou que a categoria peso-médio, de fato, vem passando por importantes mudanças. Ex-campeão incontestável da divisão, Israel Adesanya foi nocauteado de forma devastadora por Nassourdine Imavov no segundo round e amargou sua terceira derrota seguida na organização. No co-main event, Michael Page superou Shara Magomedov por decisão unânime e colocou fim à invencibilidade do russo no MMA.



O UFC Arábia Saudita contou com três brasileiros em ação, mas só um deles saiu vencedor. No card principal, o gaúcho Vinicius "LokDog teve boa atuação e venceu o russo Said Nurmagomedov. No entanto, no card principal, Mayra "Sheetara" e Lucas Alexander acabaram sendo derrotados por Jasmine Jasudavicius e Bogdan Grad, respectivamente.

Imavov dá show e nocauteia Adesanya no UFC Arábia Saudita



A luta principal do UFC Arábia Saudita começou estudada. Nassourdine Imavov tomou uma ação mais ofensiva no início e buscou a queda em mais de uma oportunidade sobre Israel Adesanya. Com um belo uppercut, Nassourdine terminou o primeiro round em superioridade. No segundo round, sentindo o bom momento, Imavov sacramentou sua vitória.



Com um belo direto de direita, o lutador radicado na França levou Adesanya ao solo. Após mais uma sequência de fortes golpes, Imavov conseguiu o triunfo por nocaute técnico após interrupção do árbitro central. Com o resultado, Nassourdine emplaca sua quarta vitória em sequência e se aproxima de uma disputa de cinturão nos médios. Israel Adesanya, por outro lado, sofre sua terceira derrota consecutiva, a quarta nas últimas quatro lutas, e fica em situação delicada no Ultimate.



Vinicius LokDog 'salva' o Brasil no card do UFC Arábia Saudita



Único brasileiro a lutar no card principal do UFC Arábia Saudita, Vinicius "LokDog" iniciou o duelo levando um golpe rodado de Said Nurmagomedov. Na sequência, o brasileiro buscou a luta agarrada, mas levou dois chutes altos em sequência e terminou o primeiro round em desvantagem. No segundo assalto, Vinicius aplicou uma boa queda, mas não conseguiu se manter por cima. O confronto voltou para a trocação e o gaúcho encaixou uma boa combinação de golpes, levando a melhor na parcial.



Vinicius "LokDog" foi o único brasileiro a vencer no card do UFC Arábia Saudita (Foto: Reprodução/UFC)

Mayra Sheetara é superada e amarga terceira derrota consecutiva



Ex-desafiante ao cinturão peso-galo, Mayra "Sheetara" entrou em ação no card do UFC Arábia Saudita e, após um começo de luta equilibrado contra Jasmine Jasudavicius, as duas atletas foram para o solo. Por baixo, a brasileira buscou a guilhotina e até mesmo a chave de perna, que foram bem defendidas pela canadense. No segundo round, o duelo passou a ficar na trocação e Sheetara cresceu de produção, conectando bons golpes na média distância. Na reta final da parcial, Jasudavicius conseguiu uma boa queda e respondeu com golpes no ground and pound.



Ciente de que estava em desvantagem, Mayra Sheetara iniciou o terceiro e decisivo assalto "perseguindo" Jasmine Jasudavicius na luta em pé. Bem consistente em sua estratégia, a canadense respondia com contragolpes e voltou a derrubar a brasileira. Jasudavicius ensaiou um katagatame e se manteve por cima, golpeando, até o fim da luta. No fim, Jasudavicius saiu com a vitória na decisão unânime e emplacou seu quarto triunfo consecutivo. Já Mayra Sheetara amargou sua terceira derrota em sequência e fica em situação de risco no UFC.



Lucas Alexander é nocauteado por austríaco no card preliminar



Primeiro brasileiro a entrar em ação no UFC Arábia Saudita, Lucas Alexander viu sua luta começar em alta tensão. Seu adversário, Bogdan Grad, tomou a iniciativa e buscou a luta agarrada. Os dois lutadores foram para o solo e trocaram transições, enquanto na trocação, o brasileiro conectou bons golpes. No segundo round, Lucas encontrou a distância e aplicou potentes chutes baixos, mas o austríaco respondeu com um golpe e voltou a levar o duelo ao chão.



Por cima, Grad soube aproveitar a boa oportunidade e acertou golpes no ground and pound. Bogdan chegou à posição de montada e, com mais uma sequência de golpes, chegou à vitória por nocaute técnico após interrupção do árbitro central. Vindo do Contender Series, o austríaco estreia com vitória no UFC, enquanto o brasileiro amarga sua terceira derrota em quatro lutas na organização.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Arábia Saudita

Riade, na Arábia Saudita

Sábado, 1º de fevereiro de 2025



Card principal

Nassourdine Imavov derrotou Israel Adesanya por nocaute técnico no 2R

Michael Page derrotou Shara Magomedov por decisão unânime dos jurados

Sergei Pavlovich derrotou Jairzinho Rozenstruik por decisão unânime dos jurados

Vinicius “LokDog” derrotou Said Nurmagomedov por decisão unânime dos jurados

Fares Ziam derrotou Mike Davis por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Muhammad Naimov derrotou Kaan Ofli por decisão unânime dos jurados

Shamil Gaziev derrotou Thomas Petersen por nocaute no 1R

Terrance McKinney derrotou Damir Hadzovic por nocaute técnico no 1R

Jasmine Jasudavicius derrotou Mayra Sheetara por decisão unânime dos jurados

Bogdan Grad derrotou Lucas Alexander por nocaute técnico no 2R

Hamdy Abdelwahab derrotou Jamal Pogues por decisão dividida dos jurados

