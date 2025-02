Rafael Feijão foi um grande lutador de MMA e hoje atua no comando da LFA - (Foto: Divulgação)

Publicado 01/02/2025 09:00

Reconhecido como o principal celeiro de talentos para o UFC, o LFA vem desempenhando um papel crucial na formação e projeção de atletas, especialmente brasileiros, que seguem conquistando espaço na maior organização de MMA do mundo.



Somente em 2024, lutadores como Bruno Lopes, Kevin Christian, Marco Túlio e Tallison Teixeira garantiram contratos com o UFC após se destacarem no LFA Brasil. Esse sucesso, segundo Rafael Feijão, vice-presidente do LFA na América do Sul, não é coincidência.



"Nosso intuito é trabalhar sempre em conjunto com o UFC, prospectando não só o lutador, mas também o produto. E a gente vem acertando o tipo de produto que eles (UFC) querem. São muitos atletas que muito em breve devem entrar diretamente no UFC ou, pelo menos, no Contender", explica Feijão.