Bryce Mitchell defendeu Adolf Hitler e recebeu dura resposta (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 02/02/2025 12:00

Lutador da divisão peso-pena do UFC, Bryce Mitchell chamou a atenção dos fãs de MMA, lutadores e até mesmo de Dana White, presidente da organização, após tornar pública sua admiração por Adolf Hitler, ditador e líder do partido nazista, além de ter sido responsável pelo massacre e morte de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial.

Durante o primeiro episódio do seu podcast "ArkanSanity Podcast", disponível no canal "Thugnasty Mitchell" no YouTube, o lutador do UFC defendeu Adolf Hitler e fez uma espécie de "justificativa" para o que o ditador fez contra os judeus no Holocausto. Com declarações antissemitas e até mesmo elogios, Bryce Mitchell se referiu a Hitler como "uma boa pessoa"."Eu, honestamente, acho que Hitler era uma boa pessoa. Ele lutou por seu país, ele queria purificá-lo expulsando os judeus gananciosos que estavam destruindo seu país, transformando todos eles em gays. Eles estavam transformando as crianças em gays, estavam transformando as mulheres em gays, transformando os homens em gays", disparou Mitchell, que seguiu:"Sabe onde foi a primeira cirurgia transgênero? Aconteceu na Alemanha, antes de Hitler assumir. Sabe os livros que todo mundo faz piada por Hitler ter queimado? Sabe do que se tratava? Livros de gays! Hitler queimou livros de gays. Porque Hitler não queria um monte de gays destruindo sua nação. Eles não conseguem gerar filhos!", finalizou o atleta peso-pena do UFC.Não demorou para que a polêmica declaração feita por Bryce Mitchell passasse a repercutir bastante nas redes sociais, seja por fãs de MMA ou até mesmo pessoas que não acompanham o esporte. Como já era esperado, o caso também chegou a Dana White, que em coletiva de imprensa após a realização de mais uma edição do "Power Slap", evento de "tapas na cara" promovido por ele, precisou se posicionar. Bastante irritado, Dana resumiu as declarações como a "pior idiotice" que já ouviu e deixou claro que o que foi dito por Mitchell não condiz com o que ele e o UFC pensam."Eu já ouvi muita idiotice e coisas ignorantes ditas ao longo dos anos, mas essa é, provavelmente, a pior. Primeiro de tudo, quando você fala sobre Hitler, ele foi responsável pela morte de seis milhões de judeus e a intenção dele era eliminar completamente o povo judeu. E esse é um cara com quem você queria ir pescar? Quando você olha (para a Segunda Guerra Mundial), foi a guerra mais mortal na história da humanidade. No total, você está falando de uma guerra que resultou em 15 milhões de militares mortes, 45 milhões de civis mortos. Isso não inclui pelo menos 25 milhões de soldados feridos", disse Dana White, que seguiu:"Em segundo lugar, Hitler foi um dos seres humanos mais repugnantes e perversos que já andou pela Terra, e qualquer um que sequer tente tomar uma posição contrária, é um idiota. Esse é o problema com a internet e as redes sociais. Você dá uma plataforma para muita gente burra e ignorante. Nós entramos em contato com Bryce imediatamente quando lemos o que ele disse, e deixamos claro para ele como nos sentimos sobre isso. Mas o que ele disse foi mais que abominável e ele precisa de uma educação real sobre os fatos em torno de Hitler e da Segunda Guerra Mundial".Apesar da forte declaração feita por Dana White, a princípio, o UFC não pensa em punir Bryce Mitchell. Quando foi questionado sobre possíveis punições, Dana, por mais que tenha reforçado sua revolta com as declarações feitas pelo lutador, deixou claro novamente sua postura que defende a liberdade de expressão."Vocês sabem minha posição sobre liberdade de expressão. Nós ficamos enojados por isso (declaração de Mitchell). Acho que ele é, literalmente, um dos seres humanos mais burros que existem. Não vamos esquecer que esse é um cara que atingiu seu saco com uma furadeira e depois teve que reverter e puxar a furadeira. Esse é o nível de burrice que estamos falando. Eu poderia falar sobre quão burro Bryce Mitchell é por dez minutos, mas adivinha só, Bryce Mitchell tem um podcast. Que maneira de começar", afirmou.Ocupando atualmente a 13ª posição no ranking peso-pena do UFC, Bryce Mitchell fez sua última luta em dezembro, quando derrotou o brasileiro Kron Gracie por nocaute no terceiro round, no card do UFC 310. Em sua carreira no MMA profissional, o atleta norte-americano contabiliza 17 vitórias e apenas duas derrotas.