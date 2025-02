Israel Adesanya e Nassourdine Imavov vão se enfrentar na luta principal - (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)

Publicado 01/02/2025 11:00

O Ultimate desembarca neste sábado (1º) em Riade para o UFC Arábia Saudita. O evento terá em sua luta principal o combate envolvendo o ex-campeão peso-médio Israel Adesanya e o atleta Nassourdine Imavov. Será a primeira vez que Adesanya fará um duelo sem algum cinturão em disputa desde 2019.



O UFC Arábia Saudita contará ainda com três brasileiros em ação. No card principal, o peso-galo Vinicius "LokDog" vai enfrentar Said Nurmagomedov. Já no card preliminar, a peso-mosca Mayra "Sheetara" e o peso-pena Lucas Alexander vão medir forças contra Jasmine Jasudavicius e Bogdan Grad, respectivamente.

Ex-detentor do cinturão peso-médio do Ultimate, Israel Adesanya (24v-4d) chega para o UFC Arábia Saudita pensando, principalmente, em recuperar o caminho das vitórias. O nigeriano, atual segundo colocado no ranking da divisão até 84kg, foi derrotado em três das suas últimas quatro lutas, sendo duas delas consecutivas, para Sean Strickland e Dricus Du Plessis, ambas em disputas de cinturão no peso-médio.O desafio, no entanto, não será fácil. Número cinco no ranking da categoria dos médios no Ultimate, Nassourdine Imavov (15v-4d) vem embalado por uma sequência de três vitórias, sobre Brendan Allen, Jared Cannonier e Roman Dolidze, e sabe que um triunfo sobre um ex-campeão lhe fará subir posições importantes rumo ao topo da divisão.Uma das principais promessas do Brasil na divisão peso-galo, Vinicius "LokDog" (21v-3d) chega para o terceiro confronto na organização buscando defender a sua invencibilidade e se aproximar do Top 15 da divisão até 61kg. Revelado no Dana White’s Contender Series, o atleta gaúcho, que enfrenta Said Nurmagomedov (18v-3d) neste sábado, estreou com um belo nocaute sobre Bernardo Sopaj em março de 2024. Na sequência, “LokDog” bateu o norte-americano Ricky Simón por decisão unânime, em junho do mesmo ano.Após duas derrotas consecutivas - uma delas valendo o cinturão peso-galo - Mayra "Sheetara" (10v-4d-1e-1NC) decidiu descer de categoria em busca de novos ares na organização. Em sua reestreia na divisão peso-mosca, a brasileira irá enfrentar no UFC Arábia Saudita a canadense Jasmine Jasudavicious (12v-3d), que vive grande momento e vem de três resultados positivos em sequência.Contratado pelo Ultimate em 2022, Lucas Alexander (8v-4d) possui um cartel de 1v-2d em três lutas realizadas na organização. Neste sábado (1°), o atleta nascido no Rio de Janeiro sobe ao octógono montado na Arábia Saudita para enfrentar o austríaco Bogdan Grad (14v-2d) e quer retomar o caminho dos triunfos com uma boa apresentação na capital Riade.Peso-médio (até 83,9kg): Israel Adesanya x Nassourdine ImavovPeso-médio (até 83,9kg): Shara Magomedov x Michael PagePeso-pesado (até 120,2kg): Sergei Pavlovich x Jairzinho RozenstruikPeso-galo (até 61,2kg): Said Nurmagomedov x Vinicius “LokDog”Peso-leve (até 70,3kg): Fares Ziam x Mike DavisPeso-pena (até 65,7kg): Muhammad Naimov x Kaan OfliPeso-pesado (até 120,2kg): Shamil Gaziev x Thomas PetersenPeso-leve (até 70,3kg): Terrance McKinney x Damir HadzovicPeso-mosca (até 56,7kg): Jasmine Jasudavicius x Mayra SheetaraPeso-pena (até 65,7kg): Bogdan Grad x Lucas AlexanderPeso-Pesado (até 120,2kg): Hamdy Abdelwahab x Jamal Pogues