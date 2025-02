Conor McGregor segue falastrão na mídia - (Foto: Reprodução)

Conor McGregor segue falastrão na mídia(Foto: Reprodução)

Publicado 04/02/2025 09:00

Conor McGregor não luta há mais de três anos, mas segue bastante ativo em suas redes sociais e parece estar disposto a reacender sua rivalidade com Khabib Nurmagomedov. Nos últimos dias, o irlandês fez duras críticas ao seu compatriota, Paul Hughes, após o atleta ter conversado com Usman Nurmagomedov depois de ser derrotado na PFL e também ter demonstrado respeito a Khabib. Na última semana, Conor fez uma série de ofensas ao rival russo.



Vale lembrar que, ao saber que Conor McGregor tinha feito ofensas e críticas a Paul Hughes, Khabib saiu em defesa da promessa irlandesa e chegou a chamar "The Notorious" de "estuprador e viciado em drogas". Alguns dias depois, por meio das suas redes sociais, Conor rebateu com uma série de ofensas ao russo.

Por meio de uma publicação em sua conta oficial no "X" (antigo Twitter), McGregor usou termos racistas e até mesmo islamofóbicos para ofender Khabib Nurmagomedov. Conor foi além e ainda minimizou o legado da família Nurmagomedov no MMA com o já famoso clã de lutadores do Daguestão."15 minutos? Venci Aldo em 15 segundos. Mostre sua esposa, 'nigga' Mostre os seus filhos, 'nigga'. Comedor de primo filho da p*** se escondendo. Mostre para a gente você e os filhos dos seus primos juntos, porque temos filhos aqui na Irlanda que querem ganhar deles em uma competição. Eles estão competindo ou o quê? Você está dizendo Irlanda vs Daguestão? Onde está sua prole, mal podemos esperar para vê-los. A melhor prole do Daguestão? Daguestão, o que acha? Isso é verdade? Quem é o próximo? Porque o gordo com o apito de treinador não vai lutar", disparou o irlandês.O ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC continuou com seus ataques. Derrotado por Khabib em 2018, McGregor desafiou o seu rival para uma revanche, mas ao mesmo tempo, afirmou que o russo não teria coragem de enfrentá-lo mais uma vez. Vale ressaltar que Nurmagomedov se aposentou em 2020, pouco depois do falecimento do seu pai, Abdulmanap, que também era seu treinador.Na época, Khabib afirmou que havia feito uma promessa para sua mãe de que não iria mais lutar. No entanto, de acordo com Conor McGregor, a aposentadoria do seu rival não está relacionada com o luto pela morte do pai ou a promessa feita à sua mãe, mas sim, o "medo" de perder sua invencibilidade no MMA."Quem diabos designou essa p*** gorda como mestre e pai? Certamente não foi seu próprio pai e todos sabem disso no Daguestão. O Daguestão acha que você é um covarde por se aposentar. O verdadeiro Daguestão é para sempre. Você é motivo de piada no Daguestão. Você é preguiçoso, é o que dizem. Lute comigo, ganhe 100 milhões de dólares e dê para toda a vila do Daguestão! Mas você não vai. Por quê? É uma v*** gorda, preguiçosa e assustada", finalizou o irlandês.Responsáveis por uma das maiores rivalidades da história do MMA, Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor se enfrentaram em outubro de 2018, na luta principal do UFC 229, onde o russo saiu vencedor por finalização no quarto round. O confronto ficou marcado por uma grande briga generalizada que ocorreu logo após o término da luta, envolvendo o russo, o irlandês e integrantes das suas respectivas equipes.