Rose Conceição e Lany Silva disputam cinturão no LFA 201 (Foto: Divulgação)

Publicado 03/02/2025 10:00 | Atualizado 03/02/2025 12:08

No próximo dia 7 de fevereiro, o LFA volta ao Brasil para realizar mais um evento no em Cajamar, na Grande São Paulo. A noite será marcada um embate entre duas das melhores pesos-palhas do mundo: Rose Conceição, atual campeã dos da categoria, defenderá seu cinturão contra a desafiante Lany Silva em uma batalha que pode definir o futuro das duas atletas no cenário mundial do esporte.



Conhecido como a principal vitrine para o UFC, o LFA consolida-se cada vez mais como o palco onde futuras estrelas do MMA são reveladas. Com um histórico de lutadores que ascenderam ao maior palco da modalidade no mundo, o evento é uma oportunidade para os atletas mostrarem seu valor. E, no caso de Rose e Lany, a disputa pelo cinturão dos pesos-palhas pode ser o passaporte para uma carreira ainda mais promissora.

Rose Conceição, a atual campeã, chega para a luta com a tranquilidade de quem já provou seu valor. "Estou ansiosa, porém, tranquila. Essa luta não vai durar os cinco rounds. Eu estou pronta para manter esse cinturão e apresentar uma excelente performance", afirma a lutadora, que carrega consigo a responsabilidade de defender seu posto e consolidar seu nome no MMA.Com um estilo agressivo e técnico, Rose sabe que uma vitória no LFA 201 pode ser decisiva para seu futuro. "O LFA está sendo a principal vitrine pro UFC. Me manter como campeã vai tornar minha entrada no UFC inevitável, seja de forma direta ou pelo Contender", destaca a atleta, que já vislumbra os holofotes da maior organização do mundo.Do outro lado do cage, Lany Silva chega com sede de conquista. A desafiante não esconde a ansiedade e a confiança em sua capacidade de superar a campeã. "Eu estou muito ansiosa e animada pra sentir e estar logo com esse cinturão comigo. E muito confiante na minha mão, eu acho que ela vai sentir. Acredito que pode ser nocaute ou até mesmo finalização, mas sinto que não vai durar os cinco rounds", projeta Lany.Assim como Rose, Lany enxerga no LFA uma grande oportunidade para alcançar o UFC. "Eu tenho certeza disso (que a vitória irá aproximá-la de um contrato com o UFC)! Atualmente disputando a cinta da maior vitrine pro UFC, depois da vitória só esperar que o contrato venha, tanto do Contender ou até mesmo do UFC direito!", afirma a lutadora.As trocas de ingressos para ao LFA 201 já estão disponíveis. É possível garantir um ingresso para a arquibancada ao doar 1kg de alimento não perecível. Os pontos de troca oficiais, que funcionam das 8h às 18h, são o Fundo Social de Solidariedade de Cajamar e o Ginásio de Esportes do Polvilho, ambos em Cajamar-SP. Realizado em parceria com a Prefeitura de Cajamar e do Fundo Social de Cajamar, 100% da arrecadação de bilheteria será destinado às comunidades vulneráveis da região.O card principal do evento será transmitido ao vivo para todo o Brasil e o restante do mundo pelo UFC Fight Pass, a partir das 21h, no horário de Brasília, com comentários em português e inglês.