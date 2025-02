Rio Summer National Open abriu o Circuito Mineirinho 2025 com chave de ouro - (Foto: @oliveirafotobjj)

Publicado 03/02/2025 17:00 | Atualizado 03/02/2025 21:53

Foi dada a largada na 18ª edição do Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu! No último fim de semana (1 e 2/02), a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, recebeu o Rio Summer National Open, válido pela primeira etapa do Circuito 2025.



Durante os dois dias, o espaço olímpico recebeu centenas de atletas e grandes lutas. Entre as equipes, a campeã kids (pré-mirim ao infanto-juvenil) foi a Top Brother, com a GFTeam em segundo e a R1NG BJJ em terceiro. Geração UPP e Nova União completaram o Top 5. Já no juvenil / adulto / master o título ficou com a GFTeam, seguida por Top Brother, Double Five, Game Fight e Geração UPP, respectivamente.

Presidente da CBJJD- responsável pelo Circuito Mineirinho -, Rogério Gavazza celebrou o sucesso do Rio Summer National Open, que além de consagrar novos campeões, premiou os vencedores dos rankings dos Circuitos Nacional, Costa Verde e Costa do Sol em 2024.



"Foi um começo positivo, com a arena lotada durante todo o fim de semana e equipes importantes presentes. Demos início ao ranking 2025, mas também aproveitamos para entregar 17 passagens para Portugal (nos eventos da ISBJJA) aos vencedores dos rankings do ano passado, seguindo nossa valorização aos atletas".



O Rio Summer National Open também contou com novidades para a temporada atual, sorteando áreas de tatame da Prime Esportes e quimonos da Brazil Combat - o que acontecerá em todas as oito etapas -, assim como marcando a estreia do prêmio Atleta Mineirinho Gold Team.



No aguardado adulto faixa-preta, destaque para Pedro Alex, o "Bombom". O casca-grossa da GFTeam fechou o absoluto com quimono com os companheiros Marcos Junior e Gabriel Amaral, além de ter vencido o absoluto No-Gi com grande atuação.



"Eu tive lutas bem duras, mas graças a Deus consegui impor meu jogo e me sagrar campeão absoluto Gi & No-Gi. Fiquei morto, é a minha primeira competição em 2025 (risos), porém feliz com o resultado", afirmou Bombom.

Festival Kids é um dos grandes sucessos do Circuito Mineirinho (Foto: Reprodução)

Outro destaque do Rio Summer National Open foi o Festival Kids. Lançado pela CBJJD há quase 20 anos, o encontro do pré-mirim ao infantil (4 a 12 anos) tem como objetivo unir crianças, professores e pais em uma atividade lúdica, que transmite os ensinamentos da arte suave através de brincadeiras e onde todos são vencedores. Os pequenos, vale citar, deram um show à parte no sábado (1) mostrando a força do Jiu-Jitsu kids.



Passado o campeonato, a próxima parada do Circuito Mineirinho 2025 será nos dias 22 e 23 de março, quando a Arena da Juventude será palco do Sul Americano de Jiu-Jitsu Desportivo. As inscrições para o evento - válido pela 2ª etapa da temporada - já estão abertas no site www.cbjjd.com.br.