Mamá e Popó comandaram a plateia em Matinhos, Paraná (Foto: Marcio Farias)

Publicado 04/02/2025 10:00 | Atualizado 05/02/2025 11:10

Com o foco em inovar e produzir entretenimento do mais alto nível, o grupo FMS teve um fim de semana histórico em Matinhos, no litoral do Paraná. O FMS Fight Night 4, evento de lutas profissionais de MMA e Boxe, foi realizado durante o festival "Verão Maior Paraná", em parceria com o Governo do Estado e a Secretaria de Esportes do Paraná. A pesagem oficial aconteceu no sábado (1) diante de um público de 170 mil pessoas, antes do show do cantor Luan Santana.



A pesagem agitou o público e contou ainda com a presença ilustre de Acelino Popó Freitas, tetracampeão do mundo no Boxe. O ídolo nacional, que é a estrela do FMS, estava acompanhando o filho, Iago Freitas, que lutou no co-main even e superou William do Carmo por decisão unanimime após quatro rounds. Iago chegou ao nono triunfo na nobre arte e está invicto na carreira.