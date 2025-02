Carlão Barreto é diretor-técnico da CBJJD e celebrou expansão - (Foto: Focados no Tatame)

Publicado 05/02/2025 07:00 | Atualizado 05/02/2025 19:59

Fundada em 2012, a CBJJD (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo) surgiu da união de nomes como os GMs João Alberto e Álvaro Barreto, Sylvio Behring, Carlão Barreto e Rogério Gavazza, dando sequência ao trabalho realizado pela FJJD-Rio no Rio de Janeiro.



Desde então, são 13 anos de crescimento, dezenas de eventos feitos e passagens internacionais distribuídas como premiação, se tornando referência no cenário do Jiu-Jitsu nacional. O sucesso chamou atenção de outros estados e, neste ano, a CBJJD chegou também em Rondônia e Mato Grosso.



"A Confederação está atingindo novos patamares, abrangendo mais dois estados, Rondônia e Mato Grosso, onde teremos um ranking com passagens internacionais para os eventos da ISBJJA em Portugal como premiação, assim como fazemos no Rio de Janeiro, fora outros atrativos", contou o diretor-técnico Carlão Barreto.