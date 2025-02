Vini Jr teve discussão com Modric em vitória do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Vini Jr teve discussão com Modric em vitória do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 06/02/2025 09:54 | Atualizado 06/02/2025 09:55

técnico Carlo Ancelotti, um dos grandes defensores do brasileiro, desta vez deu razão ao croata.

O clima esquentou no Real Madrid com a discussão entre Vini Jr e Modric em campo, durante a vitória por 3 a 2 sobre o Leganés , quarta-feira (5), pelas quartas de final da Copa do Rei. Ao comentar sobre a cena, o, desta vez deu razão ao croata.

DISCUSSÃO EM CAMPO?



Um vídeo flagrou forte cobrança de Luka Modrić em cima do atacante Vinicius Junior. O meia pediu para que o brasileiro voltasse para marcar e Vini rebateu.



O uruguaio Valverde seguiu a linha de Modrić e também cobrou Vini Jr.pic.twitter.com/CUKVNVPIoJ — Goleada Info (@goleada_info) February 6, 2025

"Modric estava bravo com Vinicius? Não sei o que aconteceu, mas se disse alguma coisa, então está correto. Sempre concordo com Luka Modric", desconversou o italiano.



A discussão aconteceu quando a partida estava 2 a 2 e o meia croata deu uma bronca em Vini Jr, para que ajudasse na marcação. O atacante não gostou e houve rápido bate-boca, enquanto Valverde também concordou com a cobrança de Modric.



"Como posso estar bravo com Vini? Essas são coisas que acontecem no futebol. Você vê tudo o que não deveria ver", minimizou o croata.



Com a vitória, o Real Madrid está classificado para as semifinais da Copa do Rei.