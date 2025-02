O locutor Galvão Bueno tem 74 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2025 08:05

Neymar fez sua reestreia pelo Santos na noite desta quarta-feira (5), dia do seu aniversário de 33 anos, no empate contra o Botafogo-SP em 1 a 1, em jogo da 7ª rodada do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Nas redes sociais, o narrador Galvão Bueno elogiou a atuação do novo camisa 10 da equipe, mas ponderou que são necessários mais minutos em campo para que ele volte à forma física ideal.

"Foi um bom retorno de Neymar! A Vila lotada e em festa para apoiar a volta do ídolo! Neymar jogou todo o segundo tempo, buscou o jogo, fez boas jogadas, bons passes, quase fez um belo gol, mas ficou claro que falta tempo de jogo! O próprio Neymar disse que ficou feliz com o que fez, mas que alguns jogos serão necessários para ter mais ritmo, mais força e ser o Neymar que ele mesmo espera", afirmou o locutor de 74 anos.

Após disputar apenas duas partidas em 2024 por conta de lesões, Neymar entrou no segundo tempo contra o Botafogo-SP e jogou por 52 minutos. Ele driblou, criou grandes chances e quase marcou um gol, com um chute de fora da área que parou no goleiro João Carlos. O craque analisou o próprio rendimento em entrevista depois do confronto."Eu poderia jogar mais hoje, mas calma. Vamos dar tempo. Hoje me senti muito bem, esperava correr menos do que corri. Estou feliz com meu jogo, me senti em casa. No gramado é o que eu mais gosto de fazer. É uma tristeza terminar o aniversário com o gosto amargo do empate. Só pedir paciência para a torcida, porque esse time vai [jogar] melhor e dar alegrias", disse.