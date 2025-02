Neymar foi eleito o melhor em campo em sua reestreia pelo Santos - Nelson Almeida/AFP

Publicado 06/02/2025 00:21

Neymar fez sua reestreia pelo Santos nesta quarta-feira (5), no tropeço dentro da Vila Belmiro com empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Eleito o craque do jogo mesmo tendo entrado no intervalo, o atacante projetou crescimento da equipe e afirmou que ainda está fora da forma física ideal para a temporada.

O craque ex-Barcelona, PSG e Al-Hilal atuou por 52 minutos na segunda etapa. Logo em sua primeira jogada, recebeu uma bolada e desabou no gramado com dores. Na sequência, elas apareceram por causa das pancadas dos jogadores do Botafogo-SP.

"É difícil você encontrar palavras para expressar o sentimento de amar alguém. Eu amo o Santos e não tenho palavras para descrever o que senti hoje. Um jogo muito difícil, até falei para o meu pai que era um time que ficava muito atrás, chegava junto, muitas faltas. Tenho certeza que o Santos vai mudar muito, vai se encaixar e vai fazer o torcedor muito feliz", disse Neymar, após o jogo.

O camisa 10 do Peixe foi o grande nome do duelo. Com dribles, grandes chances criadas e quase um golaço de fora da área após jogada individual, mostrou que será a grande referência técnica. Para isso, precisa ter sequência em campo com Pedro Caixinha.

"Acho que no momento você não pensa em nada, só faz a jogada (quase golaço). Natural, eu não prevejo, só faço o movimento. Quase fiz o gol, no outro errei o chute. Preciso de minutos, de jogos, não estou 100%. Não imaginava que ia correr tanto, driblar tanto. Acho que em quatro ou cinco jogos estarei melhor.

"Eu poderia jogar mais hoje, mas calma. Vamos dar tempo. Hoje me senti muito bem, esperava correr menos do que corri. Estou feliz com meu jogo, me senti em casa. No gramado é o que eu mais gosto de fazer. É uma tristeza terminar o aniversário com o gosto amargo do empate. Só pedir paciência para a torcida, porque esse time vai melhor e dar alegrias", finalizou Neymar.

O Santos lidera o Grupo B do Paulistão com oito pontos em sete partidas disputadas. O próximo compromisso será no domingo (9), contra o Novorizontino, fora de casa.