O jornalista Ivan ZimmermannReprodução/Instagram

Publicado 05/02/2025 22:17

O jornalista Ivan Zimmermann morreu na última sexta-feira (31), aos 64 anos, nos Estados Unidos, onde morava. Ele sofreu um acidente de carro na Flórida e não resistiu.

Zimmermann se formou em jornalismo em 1984, na Universidade Metodista de São Paulo. Posteriormente, foi aos Estados Unidos para cobrir a reunião anual da ONU. Ele ficou apaixonado pelo país e decidiu se mudar.

Já em 1992, iniciou a carreira como narrador esportivo dos canais ESPN para cobrir a NFL (principal liga de futebol americano do país). Zimmermann ficou marcado por bordões como "Hasta la vista, baby" e "Fogo na bomba".

No ano seguinte, 1993, tornou-se o primeiro brasileiro a narrar o Super Bowl (a grande final da NFL) in loco. A decisão, que aconteceu em Los Angeles, contou com o famoso show de Michael Jackson.

"A NFL lamenta profundamente o falecimento do ex-narrador da Band e ESPN, Ivan Zimmermann, que teve um papel fundamental na popularização da NFL no Brasil. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. Descanse em paz, Ivan", escreveu o perfil oficial da NFL Brasil no "X" (antigo twitter).

Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. Descanse em paz, Ivan. pic.twitter.com/WuJHtJoX3r — NFL Brasil (@NFLBrasil) February 6, 2025

O narrador também cobriu outros esportes americanos, como hóquei, beisebol, basquete e até mesmo pesca. De volta ao Brasil, em 2003, foi contratado pela BandSports. Na emissora, fez a coberta dos Jogos Olímpicos de Atenas-2004. Ele também cobriu a Copa do Mundo de 1994 pela Rádio Jovem Pan e a de 2006 pela DirecTV.

Posteriormente, em 2016, não teve o contrato renovado com a BandSports, mas permaneceu na Rádio Bradesco Esportes FM. Zimmermann ficou no Grupo Bandeirantes até 2017.