Jorge Jesus em jogo do Al-Hilal - Divulgação/X @Alhilal_FC

Jorge Jesus em jogo do Al-HilalDivulgação/X @Alhilal_FC

Publicado 05/02/2025 20:30

Arábia Saudita - O técnico Jorge Jesus brilhou em um desafio de reflexos do Al-Hilal. O objetivo da brincadeira era segurar seis pinos que cairiam de forma aleatória, um de cada vez.

O português conseguiu segurar cinco. O treinador de 70 anos superou, por exemplo, o goleiro Bounou, o meia Kaio César e os atacantes Malcom e Mitrovic.

Veja o vídeo:

مين الأسرع بردة الفعل pic.twitter.com/YCbY63sTxL — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 5, 2025

Depois do momento de descontração, o time do técnico Jorge Jesus foca no Campeonato Saudita. O Al-Hilal volta a campo no próximo sábado, às 14h (de Brasília), para enfrentar o Dhamk fora de casa. A partida é válida pela 19ª rodada da competição.