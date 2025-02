Cristiano Ronaldo ao lado de Gianni Infantino - AFP

Cristiano Ronaldo ao lado de Gianni InfantinoAFP

Publicado 05/02/2025 19:38

Rio - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mandou uma mensagem a Cristiano Ronaldo para o parabenizar por seu aniversário de 40 anos, celebrado nesta quarta-feira (5). O mandatário exaltou o craque português e disse que espera contar com ele na próxima Copa do Mundo.

“Você continua a inspirar milhões de pessoas, eu incluído, a tentarem sempre ser melhores e continuarem a sonhar alto, com um fantástico espírito positivo e uma energia incrível. Obrigado por toda a sua contribuição para o nosso jogo. Aproveite seu dia especial e espero te ver na Copa do Mundo da Fifa do próximo ano”, escreveu Infantino em suas redes sociais.

“És um dos maiores atletas que o mundo já viu e um verdadeiro embaixador do futebol. Nos destes tantos momentos inesquecíveis: os gols, os troféus, a paixão e a fome de vencer, a dedicação e o compromisso. Conquistou dois prêmio The Best da Fifa ao ser considerado o melhor do mundo!”, completou.Caso dispute a Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo pode se tornar o primeiro jogador a chegar ao sexto Mundial na carreira. Messi e os mexicanos Ochoa e Guardado também podem atingir o feito.