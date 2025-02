Nesta temporada, Cristiano Ronaldo soma 23 gols em 25 jogos pelo Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Nesta temporada, Cristiano Ronaldo soma 23 gols em 25 jogos pelo Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Publicado 05/02/2025 16:41

Arábia Saudita - Craque do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo foi homenageado pelo clube nesta quarta-feira (5), dia do seu aniversário. O camisa 7 completou 40 anos e ganhou um bolo personalizado com referências à carreira vitoriosa.