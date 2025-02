Jhon Durán estava no Aston Villa, da Inglaterra, e foi contratado por quase R$ 500 milhões pelo Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 05/02/2025 15:10 | Atualizado 05/02/2025 15:10

todos os dias do Bahrein até a Arábia Saudita, percorrendo uma distância de 475 km — ida e volta. Mas por que? O colombiano Jhon Durán irá enfrentar uma logística inusitada para comparecer aos treinos de seu novo clube, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, que conta com o astro português Cristiano Ronaldo . Ele terá que viajar de aviãodo Bahrein até a Arábia Saudita, percorrendo uma distância de 475 km — ida e volta.

Durán namora com a modelo colombiana Ángela Capella e queria ficar junto dela em seu novo destino. Porém, as leis islâmicas proíbem um casal de morarem juntos, a menos que sejam casados. Por isso, ambos decidiram que irão residir no país vizinho.

Há exceções, claro, como Cristiano Ronaldo e Neymar, que não oficializaram o matrimônio com Georgina Rodríguez e Bruna Biancardi, respectivamente, mas residem, ou residiam no caso do brasileiro, juntos. O "privilégio" foi concedido pelo governo aos atletas pelo grande prestígio e influência internacional dos atletas.

O atacante, no entanto, preferiu não se arriscar e se deslocará do Bahrein até Riade, capital saudita, para treinar com seus companheiros. São duas viagens diárias que demoram cerca de uma hora e vinte minutos.

Jhon Durán tem 21 anos e estava no Aston Villa, da Inglaterra. Ele foi contratado pelo Al-Nassr por cerca de 64 milhões de libras esterlinas (R$ 465 milhões). Esta foi a maior negociação da janela de transferências em janeiro.