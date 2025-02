Vini Jr chegou a marcar um golaço, mas arbitragem assinalou falta de Mbappé no início da jogada - Manaure Quintero / AFP

Vini Jr chegou a marcar um golaço, mas arbitragem assinalou falta de Mbappé no início da jogadaManaure Quintero / AFP

Publicado 05/02/2025 10:40 | Atualizado 05/02/2025 10:44

Rio - O desempenho de Vini Jr em 2025 foi alvo de críticas. O jornal espanhol "AS" detonou a atuação discreta do brasileiro na derrota para o Espanyol por 1 a 0, no último fim de semana, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O camisa 7 chegou a marcar um gol anulado, mas mesmo assim não escapou.

"Vinicius não é Vinicius. O brasileiro não encontra seu ritmo em 2025. Após o gol anulado contra o Espanyol, se apagou e passou discreto por Cornellà. Houve tentativas, mas não conclusão. (Vini) segue sendo uma ameaça, mas, neste momento, não é o The Best. O contexto não lhe é alheio, nem internamente", disse.

O jornal espanhol ainda apontou uma mudança na forma de jogador do Real Madrid. Sem Vini Jr, o time merengue obteve duas vitórias consecutivas por 3 a 0, sobre Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, e por 3 a 0 sobre o Brest, pela Liga dos Campeões, com grandes atuações de Rodrygo e Mbappé.

Vini Jr chegou a marcar um gol na derrota diante do Espanyol, mas foi anulado por causa de uma falta de Mbappé no lance. Na ocasião, o jogo estava empatado. O time catalão abriu o placar somente aos 40 minutos da etapa final, com Carlos Romero.

Líder do Campeonato Espanhol e classificado para o mata-mata da Liga dos Campeões, o Real Madrid muda o foco para a Copa do Rei. O gigante da capital espanhola volta a campo nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), contra o Leganés, fora de casa, pelas quartas de final.