Andrey Santos em ação pelo Strasbourg, da FrançaFrederick Florin / AFP

Publicado 05/02/2025 09:05

Rio - Andrey Santos deve ganhar uma nova oportunidade no Chelsea. Revelado no Vasco e atualmente no Strasbourg, da França, o jogador foi elogiado pelo treinador Enzo Maresca, que o apontou como "peça chave" para a próxima temporada, e deve retornar a Londres em julho, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Emprestado ao Strasbourg no início de 2024, Andrey Santos fez oito gols em 29 jogos, e é o grande nome da equipe francesa na temporada 24/25. No ano passado, Enzo Maresca observou o bom início do jogador no clube francês e disse que, caso o desempenho fosse mantido, poderia ser boa opção para o time de Londres no futuro.

Andrey Santos ainda não fez uma partida oficial com a camisa do Chelsea. Após a sua contratação, ele foi emprestado para outras equipes para ganhar minutos e experiência, incluindo um breve retorno ao Vasco, em 2023. O jogador foi contratado pelos ingleses, em janeiro do mesmo ano, e ainda teve uma passagem por empréstimo pelo Nottingham Forest, também da Inglaterra.

Recebendo elogios e pedidos de retorno da torcida do Chelsea desde novembro do ano passado, Andrey Santos deverá retornar e estrear somente na próxima temporada pelo Chelsea. Após o término do empréstimo com o Strasbourg, os Blues vão avaliar a permanência, considerando a opinião do técnico Enzo Maresca.