Fábio Carille - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 05/02/2025 07:30 | Atualizado 05/02/2025 07:53

Rio - O Vasco se prepara para o primeiro clássico sob o comando de Fabio Carille. O Cruz-Maltino enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na capital federal, pela 8ª rodada da Taça Guanabara, mirando a liderança da competição. Os confrontos contra os rivais, inclusive, serão decisivos para definir o futuro do time.

Nas últimas quatro rodadas, o Vasco terá três clássicos, sendo o primeiro deles contra o Fluminense. O Cruz-Maltino ainda enfrenta Flamengo e Botafogo, nos dias 15 e 23, respectivamente — antes encara o Sampaio Corrêa, dia 10, pela 9ª rodada. Ou seja, um bom desempenho é fundamental para garantir a classificação sem sustos para a próxima fase.

O Vasco chega para enfrentar o Fluminense dividindo a liderança com o Volta Redonda, com 13 pontos. O Cruz-Maltino é o único grande no G04. Por outro lado, o Voltaço não enfrenta mais nenhum grande, mas ainda tem confrontos diretos com Maricá, nesta quinta-feira (6), às 20h, além do Nova Iguaçu, no dia 9, que completam a zona de classificação da Taça Guanabara.

O clássico contra o Fluminense será o quinto jogo do Vasco sob o comando de Fabio Carille. Até o momento, são quatro partidas e três vitórias, além de um empate. O saldo no início do trabalho do novo treinador, que foi contratado para assumir o lugar de Rafael Paiva, é considerado positivo. Agora, a maratona de clássicos pode definir o futuro do time.