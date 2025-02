Sob o comando de Fábio Carille, Vasco tenta manter invencibilidade no Carioca - Dikran Sahagian / Vasco

Sob o comando de Fábio Carille, Vasco tenta manter invencibilidade no CariocaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 04/02/2025 14:16

Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Fluminense . A equipe comandada por Fábio Carille enfrentará o Tricolor nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela oitava rodada da Taça Guanabara. Paulo Henrique estará à disposição, mas o recém-contratado Maurício Lemos seguirá fora.

O lateral-direito havia se queixado de dores musculares na coxa após o empate em 2 a 2 com o Volta Redonda, no último fim de semana . No entanto, foi reavaliado, não teve lesão constatada e poderá entrar em campo.