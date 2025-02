Troféu da Recopa Sul-Americana - Reprodução/Instagram @conmebolrecopa

Rio - A Conmebol definiu os uniformes de Botafogo e Racing para os jogos da Recopa Sul-Americana. Nas duas partidas, o Glorioso vestirá a tradicional camisa alvinegra, calção preto e meião preto. Já os argentinos utilizarão a camisa listrada azul e branca, calção branco e meião branco nos dois confrontos.

O goleiro do Bota usará o uniforme dourado nas duas partidas. O arqueiro do Racing, por sua vez, estará de verde.

Uniformes de Botafogo e Racing para os jogos da Recopa Reprodução/Conmebol

O jogo de ida acontecerá no dia 20 de fevereiro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires. A partida da volta está prevista para 27 de fevereiro (quarta-feira), no mesmo horário, mas no Rio de Janeiro.