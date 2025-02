Em 2024, David Ricardo somou 46 partidas, três gols e duas assistências pelo Ceará - Gabriel Silva / Ceará SC

Publicado 04/02/2025 15:29

Futuro reforço do Botafogo , David Ricardo se despediu do Ceará nas redes sociais na tarde desta terça-feira (4). O acordo foi selado em cerca de R$ 11 milhões e o defensor deve ser anunciado pelo Glorioso em breve.

Além de um vídeo, o antigo camisa 4 do Vozão escreveu: "Serei eternamente grato. Meu sonho principal era vestir essa camisa pesada e jogar pelo time profissional, e foi muito mais do que eu sonhei desde que cheguei".



"Estou indo, mas com vocês no coração. Vou seguir meus objetivos e quem sabe nos encontraremos novamente", completou.

Destaque nas categorias de base, David Ricardo recebeu chance no profissional do Ceará em 2022 e se consolidou na equipe, sendo tratado como uma das grandes promessas do clube. Em 2024, somou 46 partidas, com três gols e duas assistências na campanha do acesso à Série A.