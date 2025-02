Lucas Halter está deixando o Botafogo - Vitor Silva/BFR

Publicado 04/02/2025 10:22 | Atualizado 04/02/2025 11:53

Rio - O zagueiro Lucas Halter, de 24 anos, está de saída do Botafogo. O Alvinegro finalizou os últimos detalhes do empréstimo ao Vitória, e o defensor não irá jogar mais pelo clube carioca nesta temporada. As informações são do "Canal do TF".

O atleta se despediu do elenco do Botafogo nesta terça-feira e já viajou para Salvador. Ele irá assinar contrato e se apresentar ao Vitória em breve.

A negociação vem ocorrendo há algumas semanas, porém, o Botafogo adiou o desfecho porque precisou do jogador para entrar em campo na Supercopa Rei contra o Flamengo. Halter foi titular e não teve boa atuação na derrota por 3 a 1.

O Botafogo perdeu muitas opções neste começo de ano, inclusive para a defesa. Adryelson voltou ao Lyon e foi emprestado ao Anderlecht, da Bélgica, e Bastos não entrou em campo ainda em 2025, porque ainda não está na sua melhor forma física.

Lucas Halter chegou ao Botafogo no ano passado após passagem pelo Goiás. No total, ele entrou em campo em 41 jogos e fez dois gols. O defensor fez parte do elenco campeão do Brasileiro e da Libertadores.