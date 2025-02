Cucho Hernández em jogo do Columbus Crew - Divulgação / Columbus Crew

Cucho Hernández em jogo do Columbus CrewDivulgação / Columbus Crew

Publicado 04/02/2025 08:30

Rio - Considerado o "Plano A" do Botafogo para substituir Tiquinho Soares, o atacante Cucho Hernández, de 25 anos, está perto de voltar ao futebol europeu. De acordo com informações da "ESPN", o Real Betis encaminhou a contratação do colombiano por algo em torno de 16 milhões de dólares (cerca de R$ 93 milhões).

Cucho Hernández, de 25 anos, atua no Columbus Crew, dos Estados Unidos. A negociação com o Botafogo não evoluiu por conta do desejo do colombiano de voltar ao futebol europeu. O Flamengo também teve interesse no jogador.

Sem o colombiano, o Botafogo ainda busca reforços para o setor. O Alvinegro encaminhou a contratação de Rwan Cruz, de 23 anos, que defende o Ludogorets, da Bulgária, porém, o jogador atua de forma mais aberta, e será uma reposição para Júnior Santos, que foi para o Atlético-MG.

Revelado pelo Deportivo Pereira, Cucho Hernández foi adquirido pelo Watford com apenas 18 anos. Em 2017, ele foi emprestado ao América de Cali. Sua estreia no futebol europeu se deu no ano seguinte pelo Huesca, da Espanha. Ele atuou no Getafe e no Mallorca, antes da sua primeira temporada no Watford em 2021. Nas últimas duas temporadas na MLS, o colombiano anotou 24 e 25 gols, respectivamente, em 37 e 40 partidas.