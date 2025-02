Tiquinho Soares trocou o Botafogo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 04/02/2025 16:00

Considerado ídolo recente do Botafogo , campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o atacante Tiquinho Soares foi apresentado como novo reforço do Santos nesta terça-feira (4). O camisa nove do Peixe, que já atuou e foi muito elogiado pela exibição na vitória sobre o São Paulo, projetou a parceria com o craque Neymar no primeiro semestre e comentou sobre sua saída do Glorioso.