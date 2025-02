Botafogo tentou a contratação de Bitello, do Dínamo Moscou - Divulgação / Dínamo Moscou

Publicado 04/02/2025 12:22

russo elogiou a postura dos dirigentes. O presidente do conselho de administração do Dínamo Moscou, Dmitry Gafin, não descarta mais negociação com o Botafogo por Bitello. Apesar da negociação frustrada com o Glorioso, o

"Conversamos com o Botafogo sobre o Bitello, houve ofertas oficiais. O Botafogo se comportou corretamente nas negociações. Houve contatos, talvez haja mais", afirmou à imprensa russa.





Gafin, por outro lado, criticou o jogador e seus empresários por forçarem a saída mesmo com contrato. O dirigente não gostou de Bitello ter ficado no Brasil e adiado a apresentação ao elenco após as férias

"Defendemos consistentemente nossos interesses desde o início e continuaremos a fazê-lo no futuro. Temos tolerância zero para chantagem. A base para a condução das negociações é o cumprimento dos deveres do jogador", disse.



ainda deseja sair da Rússia, mas o clube tem outros planos.

Sem a liberação do Dínamo, o jogador teve que se apresentar e já treina com o elenco em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Com contrato até 2028, ele

"Vamos considerar várias opções. Tudo vai depender do que estiver na mesa. Bitello é um jogador importante para nós, que influencia o jogo da equipe e o resultado. Estamos interessados em construir mais interação de tal forma que tanto o clube quanto o jogador fiquem satisfeitos, completou.



O Botafogo aceitou a contraproposta do Dínamo Moscou de 18 milhões de euros (R$ 111 milhões na cotação atual), porém uma divergência sobre a forma de pagamento travou a negociação.