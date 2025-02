Anderson Lopes, do Yokohama Marinos, esteve na mira do Botafogo para 2025 - Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/02/2025 21:52

Rio - Alvo do Botafogo na atual janela de transferências, o centroavante Anderson Lopes deu ponto final e evitou quaisquer expectativas. O jogador agradeceu pela oferta apresentada pelo Glorioso, mas cravou que ficará no Yokohama Marinos, do Japão, onde tem contrato por mais duas temporadas, até junho de 2027

"Foi uma honra ter recebido esse convite do Botafogo. Seria fantástico atuar com uma camisa de tanta história e tradição no futebol brasileiro e mundial, porém tenho vínculo com o Yokohama, clube que tenho um carinho e respeito muito grande, até 2027. Jamais faria algo que contrariasse a vontade deles. Respeito muito os clubes que me dão oportunidades e que confiam no meu trabalho", disse, ao "UOL".

Anderson Lopes apareceu como alternativa no Alvinegro após a saída de Tiquinho Soares para o Santos. O atacante, de 31 anos, é um dos destaques do futebol japonês e tem ótimos números, com 76 gols em 132 jogos.

Já vendo cenário complicado em outro momento, a diretoria do Botafogo avançou pela chegada de Rwan Cruz, ex-Vasco e atualmente no Ludogorets, da Bulgária.