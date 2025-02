Botafogo leovu prejuízo com bilheteria dos primeiros jogos no Nilton Santos no ano - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/02/2025 19:52

Rio - Os primeiros jogos do Botafogo em 2025 no Estádio Nilton Santos tiveram elenco alternativo em campo, pouco prestígio e público baixo causando prejuízo financeiro. A SAF do Glorioso viu saldo negativo de R$ 794.207,41 em cinco partidas disputadas até então. As informações são da Rádio Tupi.

Dos seis compromissos disputados pelo estadual, cinco foram no Nilton Santos. O maior público foi na estreia contra o Maricá, tendo 8.338 pagantes, 9.627 presentes e renda de R$ 206.78,00. O prejuízo foi de R$ 110.681,73.

Os maiores gastos foram operacionais, segurança privada, contas de consumo e despesas com tecnologia do VAR. Veja os números:

Botafogo 1 a 2 Maricá – 8.338 público pagante / 9.627 público presente / renda R$ 206.778,00



Botafogo 2 a 0 Portuguesa – 3.294 público pagante / 3.798 público presente / renda R$ 65.482,00



Botafogo 1 a 2 Volta Redonda – 2.148 público pagante / 2.434 público presente / renda R$ 51.646,00



Botafogo 2 a 0 Volta Redonda – 2.379 público pagante / 2.764 público/ renda R$ 56.324,00



Botafogo 2 a 1 Fluminense – 6.873 público pagante / 7.549 público presente / renda R$ 276.624,00