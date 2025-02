Renato Gaúcho deixou o comando do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Renato Gaúcho deixou o comando do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 04/02/2025 14:50

Rio - Em busca de um substituto para Artur Jorge, o Botafogo já ventilou nomes estrangeiros e também técnicos nascidos no Brasil. Na opinião do ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro deveria tentar a contratação de Renato Gaúcho.

"Ele [Renato Gaúcho] não quis ir para o Cruzeiro, na minha opinião, porque quer trabalhar no Rio de Janeiro. [...] Ele conhece os times do Rio de Janeiro, jogou no Botafogo inclusive, e ele faz um trabalho de motivação, de recuperação muito bem. E o time dele é técnico. O Renato gosta de fazer o time jogar bem a bola, movimentação. Ele deixa os caras livres", disse em participação no "UOL News".

Renato Gaúcho está sem emprego desde que deixou o Grêmio no fim do ano passado. Ele recebeu uma consultado do Cruzeiro, após a saída de Fernando Diniz, e também do Vasco, porém, as negociações não avançaram.

O Botafogo é o único clube do Rio que Renato ainda não dirigiu. Ele trabalhou algumas vezes no Fluminense e no Vasco. Em 2021, o técnico dirigiu o Flamengo e foi vice-campeão do Brasileiro e da Libertadores.