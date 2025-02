Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, durante a partida entre Barcelona e Juventus - AFP

Publicado 04/02/2025 18:40

Rio - Cristiano Ronaldo fez história no Real Madrid, mas quase defendeu o Barcelona. Em entrevista ao canal 'La Sexta', o craque português deu mais detalhes sobre a história, que aconteceu quando atuava no futebol português, no início da carreira.

"Estava no Sporting e podia ter ido para vários clubes. Um deles foi o Barça. Queriam me contratar, mas não aconteceu. No melhor dos casos, me queriam, mas para o ano seguinte. Aí o Manchester United apareceu e me levou em um minuto", revelou Cristiano Ronaldo.

Com a camisa do Barça, CR7 admitiu que poderia realizar algo parecido com o que fez no Real Madrid. Porém, tratou de exaltar o clube merengue, onde é ídolo.

"No futebol, é tudo muito rápido. Podia ser tudo parecido. Sim, o Real Madrid é o Real Madrid, mas o meu futuro como jogador podia ser parecido. O Real Madrid é o maior clube do mundo", garantiu.

Retorno ao Real é possível

O lendário camisa 7 também comentou a possibilidade de voltar a jogar pelo clube merengue. De acordo com ele, uma última partida após encerrar a carreira não é descartada.

"Um dia, na melhor das hipóteses, eu não descarto. Deixei um legado ali, uma marca linda. Talvez no final da minha carreira eu possa fazer algo legal, com 80 mil pessoas. As pessoas hoje valorizam esses duelos com o Barcelona, vivemos uma semana de tensão às alturas. Os torcedores, a TV falando sobre o jogo. Madrid-Barcelona, Cristiano-Messi, Piqué e Ramos. Foi lindo, uma rivalidade que existia e que era saudável", finalizou.