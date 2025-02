Lima em ação durante treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 04/02/2025 17:58

Rio - Técnico do Fluminense , Mano Menezes contará com um retorno importante para o clássico com o Vasco: Lima. O meio-campista será relacionado após desfalcar o time por três rodadas por desgaste muscular. As informações são do site 'ge'.