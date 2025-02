Kauã Elias em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 04/02/2025 08:00 | Atualizado 04/02/2025 08:24

Rio - Com sua transferência bem encaminhada para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o atacante Kauã Elias, de 18 anos, pode ser mais um jovem, revelado em Xerém, que deixará o Fluminense sem completar pelo menos 50 partidas pelo clube das Laranjeiras. Outros nomes importantes viveram essa realidade recentemente.

Atualmente no Brighton, tendo oportunidades na seleção brasileira, João Pedro, se profissionalizou em 2019, pelo Fluminense, e só atuou pelo clube naquele ano. Foram 37 jogos, dez gols e duas assistências. Ele se transferiu para o Watford, da Inglaterra, logo depois.

No ano seguinte foi a vez de Evanílson. O atacante do Bounermouth, que também teve chances na Seleção, fez sua estreia como profissional em 2019, mas se firmou no ano seguinte. No total, ele fez 25 jogos, anotando dez gols. Acabou sendo vendido para o Porto.

Kauã Elias se profissionalizou em 2023, porém, se firmou no elenco profissional no ano passado. No total, o atacante entrou em campo em 47 jogos, anotou oito gols e deu duas assistências. A proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo jovem é de 17 milhões de euros (R$ 102 milhões) fixos.