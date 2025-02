Paulo Henrique Ganso conversou com a FluTV - Reprodução/FluTV

Publicado 04/02/2025 22:58 | Atualizado 04/02/2025 23:00

Rio - Paulo Henrique Ganso reencontrou os companheiros de Fluminense nesta terça-feira (4). Antes da viagem a Brasília, o meio-campista foi ao hotel onde o grupo se concentrou, conversou com os jogadores e ainda mandou uma mensagem para a torcida.

"Estou morrendo de saudade de estar junto com vocês dentro de campo. Espero que a gente possa estar junto em breve. Que vocês possam continuar torcendo muito pela gente, pelo Fluzão. Isso que é o mais importante", disse Ganso.

Ele está afastado das atividades no Flu porque foi diagnosticado com uma pequena miocardite (uma inflamação no músculo do coração) durante exames de pré-temporada. O Tricolor informou a situação do jogador no dia 18 de janeiro e ainda comunicou que ele seria voltaria a ser examinado em quatro semanas.

Ganso é o atleta mais antigo do elenco do Fluminense. No clube desde 2019, ele disputou 267 jogos, anotou 26 gols e distribuiu 34 assistências. Além disso, com a camisa do Tricolor, conquistou o Campeonato Carioca (2022 e 2023), a Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).

Agenda do Fluminense

O Flu volta a campo nesta quarta-feira (5) para enfrentar o Vasco, a partir das 21h30, no Mané Garrincha. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca.