Reunião de Danilo com a seleção brasileira sub-20Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 04/02/2025 18:10

Venezuela - Danilo fez uma chamada de vídeo para conversar com os atletas da Seleção sub-20. A conversa do lateral-direito do Flamengo com o grupo aconteceu nesta terça-feira (4), dia da estreia do Brasil no hexagonal final do Sul-Americano.

"Sempre fui um cara que se apoiou muito no grupo. Acho que esse momento que se inicia agora, o hexagonal final, é uma grande oportunidade para que vocês se apoiem uns nos outros, porque existe a possibilidade das coisas não correrem bem. Se elas não correrem bem, vai ser para todo mundo, independentemente de quem joga. Mas se as coisas correrem bem, se a gente conseguir a vaga para o Mundial, é bom para a carreira de todos vocês. Então, a coisa mais importante para que a gente consiga alcançar coisas importantes é a questão de grupo", disse Danilo.

"Claro que dentro de um grupo existe um capitão, que no caso de vocês é o Pedrinho. Tem a responsabilidade, sim, de unir o grupo, de ser o elo entre todas as partes do grupo, entre o staff, entre o treinador. Mas cada jogador tem sua importância naquilo que vai ser o resultado final. Então, o que eu falo para vocês como um conselho de vida, como o conselho de alguém que conquistou muita coisa, eu precisava dos outros, do meu companheiro, confiar nele e fazer minha parte para que ele confiasse em mim. Espero que vocês confiem uns nos outros. E mais do que isso: cobrem uns aos outros. É necessário que a gente se cobre, que a gente saiba que o companheiro pode dar mais, que pode ajudar. Tenho certeza que vocês, como grupo, vão conseguir esse objetivo", completou.

O Brasil enfrentará o Uruguai nesta terça-feira (4), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, na Venezuela. Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai são as outras seleções que garantiram vaga no hexagonal final.