Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, é fã de Ayrton Senna e usará o 12 na F1Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/02/2025 17:22

Piloto calouro da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, que vai substituir Lewis Hamilton na equipe alemã, vai correr com o carro número 12 na temporada 2025 da Fórmula 1 em homenagem a Ayrton Senna. O jovem de 18 anos escolheu intencionalmente pensando em exaltar o brasileiro e recordar o início de sua trajetória no automobilismo.

"É por causa do Ayrton. Mas também é o número que usei pela primeira vez em monopostos. Na F4, comecei a usar o 12 logo de cara e deu muito certo. Espero que eu possa continuar assim na F1. Deu muito certo. Além disso, eu tinha 12 anos de idade quando entrei para o programa para jovens pilotos da Mercedes, então isso também se aplica", disse.

Senna correu nas temporadas de 1985 a 1988 com o 12, em período ainda sem possibilidade de escolha. Nos dois primeiros anos, o brasileiro representava a Lotus, sua segunda equipe na categoria (ele estreou em 1984 com a Toleman).

Antonelli nasceu 12 anos após a morte do brasileiro tricampeão, que aconteceu em 1994: nascido em 2006, o italiano será o piloto mais jovem da F1 em 2025.

"Eu sempre vibrava muito quando via vídeos do Senna. Quando eu era criança, assistia a todos os DVDs das temporadas dos anos 1980 aos anos 2000 e, em um deles, lembro-me de ter visto Ayrton e ele realmente se destacou. Sei que não tive a sorte de vê-lo competir, mas quando assisti a todos esses vídeos, me dei conta de todas essas corridas incríveis que ele fez. Assisti ao documentário e à série recente também. Ele é meu ídolo por causa de quem ele era fora da pista e também dentro dela. Um piloto incrível", exaltou.

O prodígio da categoria substituirá o heptacampeão Lewis Hamilton, que deixou a Mercedes para juntar-se à Ferrari neste ano.