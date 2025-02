Marcelo Teixeira ao lado de Neymar na apresentação do atacante - Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 04/02/2025 16:34

São Paulo - O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, explicou por que Neymar assinou um contrato curto com o clube. De acordo com ele, o Peixe quer acompanhar "o desenvolvimento das atividades para obter os avanços necessários estruturais e financeiros", além do desenvolvimento do atacante em campo. O vínculo do jogador é válido até o dia 30 junho deste ano.

"O acordo foi curto porque queremos acompanhar o desenvolvimento das atividades para obter os avanços necessários estruturais e financeiros e o desenvolvimento dele em campo. Importante para as duas partes. Não existe nada que impeça de aumentar. Isso já é uma grande vitória. Já elevará o nível do próprio futebol não apenas de imagem mas também tecnicamente", explicou Marcelo Teixeira, em entrevista ao "Seleção SporTV".

"Favorece os torneios daqui. Queremos fazer com que o Neymar se sinta bem. Muitas propostas para ele. Propostas acima do que a do Santos. Ele pode também abdicar da questão financeira para se condicionar melhor na sua casa e no seu país. Pode ter essa decisão. Se estiver bem, rendendo e o Santos também bem", completou o presidente.

Neymar, aliás, já está regularizado para estrear com a camisa do Santos. O nome do atacante apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (4). Ele também está inscrito no Campeonato Paulista.

Dessa forma, o atacante está à disposição do técnico Pedro Caixinha para a partida entre Santos e Botafogo-SP. As duas equipes vão medir forças na quarta-feira (5), a partir das 21h35, na Vila Belmiro. A partida é válida pela sétima rodada do Estadual.