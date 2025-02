Luka Doncic é o novo jogador do Los Angeles Lakers - Patrick T. Fallon / AFP

Luka Doncic é o novo jogador do Los Angeles LakersPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 04/02/2025 15:34

Rio - Los Angeles tem uma nova estrela. O armador Luka Doncic foi apresentado pelo Lakers, nesta terça-feira (4), e falou pela primeira vez sobre a surpreendente troca feita pelo Dallas Mavericks . O astro esloveno admitiu que ficou magoado com a decisão, mas se animou com a oportunidade de jogar em uma das maiores equipes da NBA, a liga norte-americana de basquete.

"Honestamente, foi bem difícil (digerir a troca). As últimas 48 horas foram como se fosse um mês inteiro. Emocionalmente foi difícil. Mas hoje estou muito melhor. Estou feliz por estar aqui e animado com essa oportunidade. É o Lakers", disse o novo astro de Los Angeles.

Luka Doncic, de 25 anos, está em sua sétima temporada na NBA. Ele foi cinco vezes eleito para o All-Star e para o time ideal da temporada da liga, além de calouro do ano em 2019. O esloveno tem a terceira melhor média de pontos da história da temporada regular e a segunda dos playoffs. Em 2024, levou os Mavericks à final, mas perderam o título para o Boston Celtics.

"Eu estava quase dormindo quando recebi a ligação. Pensei que era 1º de abril. Não acreditei de primeira e fiquei em choque. Foram momentos difíceis. (Dallas) era meu lar. Mas agora tenho a oportunidade de jogar no maior time do mundo e estou animado com isso", completou.

O gerente geral Nico Harrison foi responsável pela negociação. O dirigente entende que a equipe precisava melhorar defensivamente com a aquisição de um jogador de garrafão que fosse capaz de ajudar nos dois lados da quadra. Com isso, ele procurou os Lakers para uma troca entre Doncic e Anthony Davis. O negócio, no entanto, foi bastante criticado e gerou protestos em Dallas

Doncic tem 25 anos, enquanto Davis tem 31. Além do ala-pivô dos Lakers, os Mavericks ainda conseguiram uma escolha do recrutamento de 2029. O valor recebido em troca foi considerado baixo, já que o esloveno é considerado o jogador mais valioso e com maior potencial de futuro na NBA. Na última temporada, ele teve média de mais de 33 pontos por jogo e foi o cestinha da liga.

Com a proposta dos Mavericks, os Lakers viram a oportunidade de resolver o problema do sucessor de LeBron James. O astro, de 40 anos, ainda não tomou uma decisão sobre a aposentadoria. A chegada de Doncic resolve essa questão, já que ele possui apenas 25 anos. Ambos, inclusive, são os únicos jogadores da história da NBA com médias de 27 pontos, 7 rebotes e 7 assistências na carreira.

"Jogar com o LeBron (James) é um sonho se tornando realidade. Sempre admirei ele. É uma sensação incrível", afirmou Doncic.