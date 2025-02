Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira - Javier Torres / AFP

Publicado 04/02/2025 15:00

A CBF divulgou nesta terça-feira (4) que a comissão técnica de Dorival Júnior terá calendário na Europa. A missão é analisar o desempenho de jogadores visando a próxima convocação da seleção brasileira para a rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá entre os dias 20 e 25 de março.

Quinto colocado, com 18 pontos, o Brasil abre a série contra a Colômbia no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e depois visita a líder isolada Argentina no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Dorival vai acompanhar jogos na França, Inglaterra, Espanha e Itália e terá a companhia dos assistentes Lucas Silvestre e Pedro Sotero além do coordenador técnico Juan Santos.

Na viagem, 15 cidades serão visitadas. Além da presença em jogos, os profissionais da CBF visitarão também os Centros de Treinamento das equipes europeias.

"Estamos sempre monitorando os atletas por todo o mundo. Já observamos vários jogadores que estão atuando nos clubes brasileiros nas últimas semanas e agora seguimos para a Europa para continuar a avaliação no exterior", afirmou o técnico da Seleção, Dorival Júnior, ao site da CBF.

Dorival marcou presença na Supercopa Rei entre Botafogo e Flamengo, no último domingo, vencida pelo Rubro-Negro por 3 a 1. O técnico já iniciou suas análises para a temporada com a Seleção.

"Este trabalho mais próximo com os jogadores no exterior é importantíssimo e nos dá mais elementos para fecharmos a lista dos convocados para os dois próximos confrontos da seleção nas Eliminatórias. O período de treinamento é muito curto. Por isso, optamos por estar mais perto dos jogadores para entendermos o momento de cada um", destacou.

Lucas Silvestre, assistente técnico, irá à Madri para acompanhar o duelo entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Dorival, por sua vez, encontrará o assistente técnico no domingo e, juntos, estarão presentes em partidas do Campeonato Espanhol e Inglês e no confronto entre Manchester City e Real Madrid, pela Liga dos Campeões.

Já Pedro Sotero e Juan Santos viajam rumo à Paris nesta para iniciarem outras observações. Até o dia 18, estarão presentes em confrontos do Campeonato Francês e Italiano e no duelo entre Monaco e Benfica, também pela Liga dos Campeões.