Ainara Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 04/02/2025 14:20

Rio - O tema ex-namorado pode ser delicado para muitas mulheres, mas não é para Ainara Avalos. A musa do Olimpia afirmou que recebe elogios e continua tendo contato com alguns homens que já se relacionou. A beldade acredita que é inesquecível.

"Alguns me escutam todos os dias, prestam atenção no trabalho que faço na mídia. Parece que fiz bem o meu trabalho, por isso me considero inesquecível, e eles me mimam muito", disse em entrevista ao site "Popular".

Ao ser questionada sobre como as atuais namoradas destes homens devem reagir com isso, Ainara deu uma resposta irônica.

"Acho que se existem mulheres hoje em dia, elas deveriam sempre saber que todo homem tem uma ex que ele nunca supera ou esquece, e essa mulher sou eu", finalizou.