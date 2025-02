Hamilton testou a Ferrari de 2024 pela primeira vez - Divulgação / F1

Publicado 04/02/2025 13:16

Rio - Lewis Hamilton sente cada vez mais o gosto de pilotar uma Ferrari. O heptacampeão pilotou pela primeira vez o SF-24, nesta terça-feira (4), durante testes de pneus de 2026. O carro foi o vice-campeão da temporada de 2024 da Fórmula 1.

O heptacampeão e o companheiro de equipe Charles Leclerc vão realizar novos testes nos próximos três dias. As sessões são promovidas pela Pirelli, a fornecedora oficial da categoria, no Circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha. A marca tem contrato até 2027.

O carro da última temporada pôde ser utilizado por não se tratar de um teste promovido pela própria equipe e, sim, uma verificação dos protótipos que a F1 deve aderir em 2026. O SF-24 foi modificado para se adequar aos pneus do próximo ano e também ficaram com configurações de downforce baixo.

Hamilton, de 40 anos, já tinha testado o SF-23. O regulamento de pré-temporada permite apenas o uso dos carros dos três anos anteriores que prece o ano do atual campeonato. Ou seja, os modelos de 2021, 2022 ou 2023. Portanto, a Ferrari escolheu de 2023, que é o mais próximo do SF-24.

Durante os testes do SF-23, Hamilton chegou a bater e atrasou os testes de Charles Leclerc, que completará suas voltas ainda nesta semana. Depois, os pilotos da escuderia italiana voltam para pista apenas nos testes com o modelo de 2025, no Bahrein, entre os dias 26 e 28 de fevereiro.