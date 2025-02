José Mourinho dirige o Fenerbahçe - AFP

Publicado 04/02/2025 14:20

José Mourinho protagonizou um momento inusitado na coletiva de imprensa do Fenerbahçe, ao bater no seu tradutor com um tapa no ombro, nesta terça-feira (4). O técnico português arrancou risos dos jornalistas na sela e também do profissional.



Jose Mourinho, "twilight" (alacakaranlık) ile "toilet" (tuvalet) kelimesini karıştıran tercümanın sırtına vuruyor. pic.twitter.com/rkBrpxOHyW — Pointer (@Pointertr) February 2, 2025

Após responder em inglês a uma pergunta, Mourinho aguardou a tradução em turco. Entretanto, o tradutor mostra confusão com a palavra twilight (crepúsculo), que entendeu como toilet (banheiro).



O técnico percebe o erro e avisa: "Não é toilet, é twilight". Na sequência, dá um forte tapa no ombro esquerdo do profissional e ri.



O Fenerbahçe joga na quarta-feira (5), contra o Erzurumspor, pela Taça da Turquia.