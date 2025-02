Torcedores do Dallas Mavericks protestaram após a troca de Luka Doncic - Reprodução

Publicado 03/02/2025 11:10 | Atualizado 03/02/2025 11:11

Rio - O Dallas Mavericks surpreendeu a todos com a troca de Luka Doncic . A franquia envolveu a sua principal estrela numa negociação pelo ala-pivô Anthony Davis, do Los Angeles Lakers. Porém, o negócio teve uma repercussão negativa entre os torcedores, que fizeram diversos protestos contra o gerente geral Nico Harrison.

Poucas horas após a troca, torcedores do Mavericks protestaram em frente a Arena American Airlines, onde a franquia manda suas partidas. O grupo levou cartazes cobrando explicações e pedindo a saída do gerente geral Nico Harrison, além das diversas críticas sobre o negócio. Houve também pichações com ofensas ao dirigente.

Em meio a irritação com o negócio, os torcedores também aproveitaram para se despedir de Luka Doncic. O esloveno, de 25 anos, é considerado um dos maiores talentos da história da NBA. Em sete anos, foi eleito o calouro do ano, cinco vezes selecionado para o All-Star, liderou a liga em pontos em 2023/24, além de levá-los ao vice-campeonato no ano passado.

MEU DEUS



3 MALUCOS LEVARAM UM CAIXÃO NO PROTESTO DOS TORCEDORES NA FRENTE DO GINÁSIO DO DALLAS MAVERICKS



COLOCARAM "SEE YOU AGAIN" PRA TOCAR



E GRITARAM: "DESCANSE EM PAZ, MAVS"



E GRITARAM: "DESCANSE EM PAZ, MAVS"



E agora a segurança apareceu pra limpar o que escreveram



A COISA TÁ FICANDO SÉRIA EM DALLAS



Eles estão pedindo a demissão do GM Nico Harrison pic.twitter.com/zGiZTy7TXy — NBA do Povo (@NBAdoPovo) February 2, 2025

Pai de Luka Doncic fica na bronca

A troca de Luka Doncic não foi bem recebida pelo jogador e pelo seu pai, Sasa Doncic. Em entrevista a uma TV da Eslovênia, ele afirmou que o filho "não merecia isso" e tratou o caso como uma injustiça. Porém, ele acredita que a mudança pode fazer bem para o astro, que agora jogará em uma das maiores franquias da história da NBA.

"Não é fácil para Luka (Doncic). Mudar nunca é fácil. O tempo dirá, mas tenho certeza de que isso será bom para ele. Não perdeu nada com essa troca. Ele está indo para Los Angeles, uma cidade fenomenal e com uma tradição incrível no basquete. Sabemos que os Lakers tiveram Magic (Johnson), Kobe (Bryant), Shaquille (O'Neal), (Kareem Abdul) Jabbar... Muitos superastros. Então, só coisas positivas", disse.

Uma das motivações da troca seria a dúvida do Dallas Mavericks em relação ao condicionamento físico de Luka Doncic. Desde que chegou na NBA, o esloveno ganhou peso. Na atual temporada, sofreu uma lesão muscular que o fez perder mais de 20 jogos. Além disso, ele poderia assinar uma extensão de mais de 300 milhões de dólares por cinco anos, que seria o maior contrato da história da liga.

Em troca por Doncic, os Mavericks receberam o ala-pivô Anthony Davis, o ala-armador Max Christie e uma escolha de recrutamento de 2029. Além do astro, a franquia enviou o ala-pivô Markieff Morris, campeão da NBA com os Lakers em 2020, e o pivô Maxi Kleber. Apesar do Davis, que resolverá o problema defensivo e a fragilidade no garrafão da equipe, o valor recebido pela equipe de Dallas em troca de Doncic foi considerado baixo pelos especialistas da liga norte-americana.