Dirigentes do Flamengo se reuniram com comitiva de representantes da Saudi Pro League, o Campeonato SauditaDivulgação / Flamengo

Publicado 04/02/2025 15:22

o CEO, Omar Mugharbel, e o diretor de competições e operações, Manoel Flores.

Oito representantes da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita, integram uma comitiva que veio ao Brasil e se reuniram com dirigentes de Botafogo Flamengo , na segunda-feira (4). Entre eles estavam

Dirigentes do clube e da SAF do Botafogo se reuniram com comitiva de representantes da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita Wallace Lima / Botafogo

O primeiro clube brasileiro a se reunir com o grupo saudita foi o Rubro-Negro. O encontro foi no Maracanã, com as presenças do presidente, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, do vice de administração, Marcos Motta, e do gerente de relações institucionais, Dekko Roisman.



Já à noite foi a vez do presidente do Botafogo, João Paulo de Magalhães Lins, e o vice executivo da SAF, Jonas Marmello. Os dirigentes do Campeonato Saudita buscam estreitar relações com o futebol brasileiro e possíveis parcerias com os clubes.



"O Botafogo deseja muito sucesso na continuação do excelente trabalho desenvolvido no país, com a chegada de grandes craques, assim como deseja sucesso na realização da Copa do Mundo de 2034", afirmou João Paulo Magalhães.