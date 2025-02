Jakov Jelkim foi encontrado morto aos 24 anos - Reprodução

Publicado 04/02/2025 15:54

Rio - O jogador de futebol croata Jakov Jelkim, de 24 anos, foi encontrado morto nas águas do porto de Alicante, no litoral da Espanha, na última segunda-feira (3). A polícia local trata o caso como morte acidental.

Imagens de câmeras de segurança mostram que Jelkim deixou uma boate na madrugada do último sábado (1º) após ingerir bebida alcoólica. A suspeita das autoridades é que ele tenha sofrido uma queda e se afogado.

O atleta estava em Alicante junto com seu time, o FC Granges-Paccot, clube da terceira divisão suíça. Ele vinha participando normalmente dos treinos e foi à boate com alguns colegas de time. O desaparecimento do jogador foi comunicado pelo hotel.

Desesperada, a família de Jakov Jelkim fez um apelo nas redes sociais para conseguir informações sobre o jogador após seu desaparecimento. O corpo foi localizado por volta das 17h30 da última segunda-feira.