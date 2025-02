Cristiano Ronaldo é jogador do Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 04/02/2025 09:30

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo, de 39 anos, voltou a falar sobre o prêmio Bola de Ouro que no ano passado foi entregue a Rodri, meia do Manchester City. O português defendeu novamente que Vini Jr deveria ter recebido a honraria e afirmou que já se sentiu com o brasileiro após uma temporada em que julgou ser merecedor do prêmio.

"Fiquei decepcionado pelo Vinicius. Ele mereceu. Eu me senti da mesma forma. Fazer a mesma coisa duas vezes faz você se sentir impotente, mas então eu entendi, e quando você entende as coisas, você não entra em batalhas que você não vai ganhar", afirmou em entrevista ao programa de TV espanhol "La Sexta".

Apesar de ter ficado triste com a escolha da premiação da France Football, Cristiano Ronaldo descredenciou a honraria da revista francesa.

"Não fiquei surpreso porque não há credibilidade (na premiação). Ele ganhou a Champions League, ele fez a diferença", concluiu.