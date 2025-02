Léo Batista é um dos grandes ícones do jornalismo brasileiro - Reprodução

Léo Batista é um dos grandes ícones do jornalismo brasileiroReprodução

Publicado 04/02/2025 17:30

Léo Batista, a voz marcante da TV brasileira, que faleceu no dia 19 de janeiro, aos 92 anos, vítima de um tumor no pâncreas. O gol mais bonito da competição será eleito por um júri de jornalistas como o "Gol Fantástico", com direito a troféu e premiação na festa de encerramento. Rio - O Campeonato Carioca prestará uma justa homenagem a, vítima de um tumor no pâncreas. O gol mais bonito da competição será eleito por um júri de jornalistas como o "Gol Fantástico", com direito a troféu e premiação na festa de encerramento.

"Nada mais justo do que criar o gol mais bonito em homenagem ao Léo Batista. Quantas noites de domingo o Léo nos brindou com sua voz, a zebrinha e os golaços. Que tenhamos mais gols bonitos. Já tivemos dois de bicicleta", disse o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes.

Figura histórica da TV Globo, emissora que trabalhou por mais de 50 anos, Léo Batista iniciou a trajetória na comunicação aos 15 anos, em um serviço de alto-falantes a convite de um primo, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Em 1952, ele foi para a Rádio Globo. Ele migrou para a televisão em 1955, na extinta TV Rio, e chegou à Rede Globo em 1970.

Na Rede Globo, Léo Batista foi responsável por criar o "Globo Esporte", em 1978, e participou da cobertura de Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Ele também apresentou programas como "Esporte Espetacular" e teve participações em apresentações do "Jornal Nacional", "Globo Rural" e "Fantástico", além de ajudar na criação do "Jornal Hoje".