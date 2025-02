Davies, do Bayern de Munique, é alvo do Real Madrid - Divulgação / Bayern de Munique

Davies, do Bayern de Munique, é alvo do Real MadridDivulgação / Bayern de Munique

Publicado 04/02/2025 17:06

Rio - O Bayern de Munique frustrou os planos do Real Madrid e renovou o contrato do lateral-esquerdo Alphonso Davies. Nas redes sociais, o clube alemão anunciou a renovação com um vídeo com o próprio jogador cantando uma música provocando os espanhóis.

"Eu não vou a lugar nenhum, estou aqui para ficar! 2030, eu ainda estou escrevendo história", diz a letra da música nomeada de "München my Throne" ("Munique meu trono" na tradução).

Alphonso Davies era alvo do Real Madrid para a temporada de 2025/26. O canadense, de 24 anos, tinha contrato até junho deste ano e assinou uma extensão até junho de 2030, e poderia assinar pré-contrato com qualquer clube.

Nos últimos anos, o Real Madrid tem feito contratações de jogadores sem contrato, como o atacante Kylian Mbappé, que chegou sem custos após terminar o contrato com o Paris Saint-Germain. Para a próxima temporada, os merengues buscam investir nas laterais.

Segundo a imprensa alemã, Davies vai receber um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) por ano. O lateral canadense chegou ao Bayern de Munique em 2019, vindo do Vancouver Whitecaps, da MLS, e soma 220 jogos com a camisa bávara.